Верховную Раду ждет рассмотрение еще трех евроинтеграционных законопроектов

На этой неделе Верховная Рада Украины рассмотрит три евроинтеграционных законопроекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании согласительного совета лидерам фракций и председателям комитетов парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.

Он отметил, что сегодня во второй половине дня специалисты совместно с профильным комитетом будут работать над законопроектом “О внесении изменений в Конституцию Украины (об усилении гарантий независимости судей)”, который планируется рассмотреть в четверг, 10 октября.

Он напомнил, что данный законопроект евроинтеграционный и “это очень важный вопрос”.

Рыбак призвал народных депутатов эффективно работать во время заседаний парламента, потому что на согласительном совете много включается законопроектов для рассмотрения на заседаниях, но парламент не успевает их рассматривать, поскольку в сессионном зале раздаются “реплики, оскорбления, происходит выяснение отношений”.

Он также призвал народных депутатов завтра принять повестку дня на текущую сессию, поскольку до сих пор парламент не поддержал этот вопрос.