В Раде требуют уволить министра здравохранения

Представители Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нарушений в деятельности Министерства здравоохранения требуют уволить министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали на брифинге.

В частности, народный депутат от “Батькивщины” Павел Петренко отметил, что в ходе своей работы ВСК направила более 370 запросов в правоохранительные органы по фактам злоупотреблений в сфере здравоохранения, было открыто около 180 уголовных производств, среди которых - относительно злоупотребления властью и мошенничества, допущения в обращение фальсифицированных медпрепаратов.

Также Петренко отметил, что в отчете ВСК изложены факты, которые доказывают провал некоторых госпрограмм, в частности по борьбе с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом.

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“Палитра нарушений, которая изложена в отчете (ВСК ВР — УНИАН) говорит только об одном: глава Минздрава должна уйти в отставку”, - сказал депутат.

В свою очередь депутат от “Батькивщины” Анатолий Дырив сообщил, что 4 члена ВСК — члены фракции ПР отозвали свои подписи под отчетом комиссии. Однако проект постановления по отчету ВСК все же был зарегистрирован в ВР, предполагается, что депутаты рассмотрят его уже на этой неделе.

Так, парламенту предлагают принять к сведению отчет ВСК и направить его премьер-министру Николаю Азарову, Президенту Виктору Януковичу, а также в Генпрокуратуру.

Также Дырив сообщил, что зарегистрирован проект постановления о продолжении работы ВСК еще на три месяца.

Другой член комиссии, депутат от “Свободы” Олег Гелевей отметил, что собранных ВСК материалов достаточно, чтобы сделать вывод, что злоупотребления при закупке лекарств и медоборудования Министерством здравоохранения имеют системный характер.

«Существует с десяток постоянных групп, которые, используя свои связи, продают для Министерства здравоохранения как лекарства, так и медоборудование”, - сказал Гелевей.