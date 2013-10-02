Еврокомиссар: Украинцы почувствуют изменения уже через год после ассоциации с ЕС

Об этом в эфире 5 канала заявил еврокомиссар по вопросам торговли Карел де Гухт.

"Это вопрос чисто теоретический, но я лично убежден, что уже через год после того, как начнутся процессы внедрения пунктов соглашения, простые украинцы почувствуют, что что-то изменилось, и уже раскрываются новые перспективы", - сказал он, соощает Украинская правда.

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Как известно, соглашение об ассоциации с ЕС Украина надеется подписать во время саммита Восточного партнерства ЕС, который состоится в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года.