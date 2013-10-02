Еврокомиссар: Украинцы почувствуют изменения уже через год после ассоциации с ЕС
21:36, 02 октября 2013Политика
2445 0
Через год после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом обычные украинцы смогут ощутить его действие.
Карл де Гухт считает, что изменения станут ощутимыми уже через год / Фото: mediaport.ua
Об этом в эфире 5 канала заявил еврокомиссар по вопросам торговли Карел де Гухт.
"Это вопрос чисто теоретический, но я лично убежден, что уже через год после того, как начнутся процессы внедрения пунктов соглашения, простые украинцы почувствуют, что что-то изменилось, и уже раскрываются новые перспективы", - сказал он, соощает Украинская правда.
По теме: Регионал: Украине в Евросоюзе сначала будет трудно, а затем хорошо
Как известно, соглашение об ассоциации с ЕС Украина надеется подписать во время саммита Восточного партнерства ЕС, который состоится в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter