Регионал: Украине в Евросоюзе сначала будет трудно, а затем хорошо

Такое мнение высказал народный депутат от фракции Партии регионов Владимир Олийнык в эфире "Эра-FM".

"Предложение со стороны России все то же: "Будет хорошо, потому что мы скидку на газ в 10 миллиардов дадим". Они не могут выйти на мировые рынки со своей продукцией, и мы не можем, так и работаем на нереформированных советских предприятиях. Но дальше будет "шторм", потому что Россия не будет долго нас кредитовать. Евросоюз предлагает: подпишете ассоциацию, будет трудно, как было Прибалтике, Румынии, но потом будет хорошо. В Польше, которая в Европе, получают лучшую зарплату. Лучшие пенсии, там лучшие стандарты жизни", - сказал Олийнык, пишет Gazeta.ua.

По его словам, не надо путать Россию с Москвой.

"В Москве неплохо. А вот в России очень плохо. Поэтому нам надо сделать так, как в Швеции: что в деревне, что в городе все равно", - отметил Олийнык.

Напомним, сегодня в Министерстве иностранных дел заявили, что проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом сохраняет право украинской стороны на участие в таможенных союзах, зонах свободной торговли.