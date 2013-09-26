Азаров хочет объяснить ТС, как можно избежать реэкспорта из Евросоюза

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.

Он сообщил, что официальное предложение принять участие в трехсторонних консультациях было сделано им 25 сентября на заседании Высшего евразийского экономического совета.

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«Я официально предложил главам стран-участниц Евразийского экономического сообщества - провести трехсторонние консультации в формате Украина - ЕС - Таможенный союз. Мы готовы ответить на беспокойство наших партнеров, которое возникло в результате будто бы возможного перенасыщения украинского рынка европейскими товарами и выдавливания украинских товаров в Таможенный союз. Этого не будет», - сказал Азаров.

Азаров также отметил, что украинская сторона готова пояснить странам Таможенного союза, что существуют достаточно действенные механизмы предотвращения реэкспорта товаров на территорию Таможенного союза и такого реэкспорта также можно избежать.

«Такого тоже не будет, если мы договоримся об элементарных мерах по определению страны происхождения товаров», - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, предусматривающее построение глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, в ноябре на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе. В этой связи страны Таможенного союза, в частности Россия, заявили о возможных сложностях, с которыми столкнутся украинские производители, продукция которых перестанет отвечать нормам и стандартам ТС.

В последние месяцы Российская Федерация применила ограничительные меры в отношении трубной, кондитерской продукции, фарфоровых изделий из Украины. По мнению украинской стороны, такие действия идут вразрез с условиями свободной торговли, действующими в рамках СНГ и нормами ВТО.