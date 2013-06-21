Фарион - Ефремову: Украинский выучи!
10:57, 21 июня 2013Политика
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“Свободовцы” скандировали “Украинский!” во время выступления Ефремова относительно 72-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
Фарион не удержалась
Народные депутаты от ВО “Свобода” скандировали “Украинский!” во время выступления лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова относительно 72-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
Как передает корреспондент УНИАН, фракции КПУ и ПР попросили объявить перерыв в заседании для оглашения заявлений.
Ефремов начал зачитывать заявление на русском языке, поэтому “свободовцы” скандировали “Украинский!”. В частности, в своем выступлении Ефремов отметил, что “сегодня мы не допустим возрождения фашизма на нашей земле”.
После выступления Ефремова депутаты почтили память погибших в войне минутой молчания.
После этого народный депутат от “Свободы” Ирина Фарион выкрикнула: “Украинский выучи!”.
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