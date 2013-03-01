Фарион требует переводчика в Верховную Раду через суд

Сегодня председатель парламентского подкомитета по вопросам высшего образования, народный депутат от ВО “Свобода” Ирина Фарион направила иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать противоправным бездействие Аппарата Верховной Рады что касается не обеспечения перевода на государственный язык выступлений, вопросов, реплик народных депутатов на заседаниях Комитета ВР по вопросам науки и образования.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода».

И.Фарион также требует от суда обязать Аппарат ВР в дальнейшем, в случае необходимости, обеспечивать на заседаниях комитета перевод выступлений на государственный язык.

Как отметила И.Фарион, она еще в конце января обратилась в Аппарат ВР с заявлением об обеспечении перевода на государственный язык выступлений отдельных народных депутатов, поскольку они на заседаниях комитета пользовались иностранным языком.

«Однако аппарат совета отказался обеспечивать перевод, ссылаясь на отсутствие в своем штате соответствующих работников», - сказала она.

В то же время, подчеркнула депутат от «Свободы», в соответствии с Решением Конституционного Суда Украины, украинский язык является обязательным средством общения на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления (язык актов, работы, делопроизводства, документации, и тому подобное).

«Более того, даже печально известный «языковой закон» предусматривает, что заседания парламента, его комитетов и комиссий ведутся на государственном языке. Оратор может выступать на другом языке, но перевод его выступления на государственный язык, в случае необходимости, обеспечивает Аппарат Верховной Рады Украины. Следовательно, аппарат Рады обязан обеспечивать перевод выступлений народных депутатов на государственный язык, а его бездействие по этому поводу является незаконным», - отмечает И.Фарион.