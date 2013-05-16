«Антифашисты» в Симферополе сожгли чучело Фарион

Как передает корреспондент УНИАН, митинг прошел под копией знамени Победы площадью 200 квадратных метров, которую пронесли в рамках международного общественного проекта «Наша Великая Победа» через 95 городов Украины, России, Беларуси, Казахстана и Молдовы.

Акция началась с песни «Священная война». Митингующие держали плакаты, осуждающие фашизм, а также флаги Украины, Крыма, Партии регионов, КПУ, партий «Русское единство» и «Союз».

Председатель Верховного Совета Крыма, первый заместитель председателя республиканской организации Партии регионов Владимир Константинов, выступая на митинге отметил, что распространение неофашизма - реальная угроза раскола страны и поддержал инициативу своих коллег в парламенте страны о создании в депутатского объединения «Международный антифашистский фронт», которое призвано взаимодействовать с международными парламентскими и политическими структурами в борьбе с проявлениями неонацизма и ксенофобии, а также предложение принять закон о запрете радикальных организаций неонацистского толка.

Участники акции сожгли надувную куклу, вместо лица которой была помещена фотография депутата от ВО «Свобода» Ирины Фарион. На «чучеле» висела табличка «Пособница фашистов» и флаг со свастикой.

«Крымчане не допустят фашистского реванша! Во имя наших отцов и дедов, героически сражавшихся с фашистами, тех, кто пал на полях сражений, и тех, кто ныне здравствует, мы готовы дать отпор всем, кто посягает на наши законные права, на наше мирное будущее и будущее наших детей», - говорится в резолюции, принятой на митинге.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. в Верховной Раде Украины было создано межфракционное депутатское объединение в поддержку канонической православной церкви Украины, а также межфракционное депутатское объединение “Международный антифашистский фронт”. Руководителем обеих объединений избран народный депутат Вадим Колесниченко (фракция Партии регионов).