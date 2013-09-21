Ни шагу назад, позади Москва. Квасневский придумал лозунг для Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления на 10-й ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

Он напомнил, что среди условий подписания Соглашения об ассоциации является «судебная реформа, вопросы выборочного правосудия и Тимошенко».

«Эти условия, которые были описаны Европейским Союзом, должны быть выполнены. Здесь нет никакого сомнения. Не ожидайте, что там какие-то выборы будут в Германии и что-то изменится», - сказал Квасневский и прибавил, что Европа – «очень серьезная и прагматичная структура, если мы сказали, если мы записали все вещи - это значит, что их нужно сделать».

По теме: Глава МИД Польши советует власти пожертвовать "личным комфортом" в вопросе Тимошенко

Он выразил мнение, что в случае, если Украина будет ассоциированным членом ЕС, ее отношения с Россией не станут хуже, а наоборот улучшатся. Он также прибавил, что лозунгом Украины должна стать фраза «Ни шагу назад, позади Москва».

Квасневский также пошутил, что надеется на установление памятника ему и другому представителю мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пету Коксу в случае подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Справка УНИАН. В мае 2012 года Президент Европарламента Мартин Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством Кокса и Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко. Миссия Европарламента работает с июня 2012 года.

За период работы миссии состоялось несколько визитов Кокса и Квасневского в Украину, во время которых политики посещали Тимошенко в больнице, а также Менскую колонию, где встречались с Луценко.

Ранее заявлялось, что руководители Мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский отчитаются о перспективах подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом 30 сентября. Совет Европейского Союза будет принимать решение 21 октября.