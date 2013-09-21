Глава МИД Польши советует власти пожертвовать "личным комфортом" в вопросе Тимошенко

Об этом, выступая на 10-й Ялтинской экономической стратегии, заявил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает корреспондент УНИАН.

"Историю творят отдельные личности. Наш общий интерес – в подписании Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. И я вам (украинской власти - УНИАН) не советовал бы недооценивать роль одного индивидуума, одного политика", - сказал он.

Сикорский напомнил, что относительно дела Тимошенко со стороны Европы были выражены некоторые ожидания. "И если такие политики, как Ангела Меркель говорят, что дело Юлии важно, то так и есть, дело Юлии важно", - отметил он.

По теме: У Януковича еще нет ответа по поводу Тимошенко, но время до саммита в Вильнюсе - есть

Кроме того, по словам главы МИД Польши, решение вопроса украинского экс-премьера - испытание для руководства Украины на доверие и качество. "Если решать эти вопросы не в контексте комфорта всей страны, а только в контексте личного комфорта, можно просчитаться с влиянием вопроса Тимошенко на решение Европы", - отметил он.

"И Президент Украины Виктор Янукович, и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко знают, что нужно сделать в последующие несколько дней", - сказал Сикорский.

В свою очередь, депутат Европарламента, председатель комитета иностранных дел, член рабочей группы ЕНП Эльмар Брок также считает, что, если миссия Кокса-Квасневского не представит Европарламенту убедительных факторов решения вопроса Тимошенко, "то будет большая проблема".

"Мы сказали с самого начала – мы должны к подписанию выполнить все требования. Один вопрос – выборочное судопроизводство в случае с Юлией Тимошенко. Если господин Кокс и господин Квасневский не смогут положительно отчитаться 15 октября в Европарламенте, тогда будет у нас проблема", - сказал Брок.

"Это может быть решение, которое поможет подписать соглашение в Вильнюсе. И оно имеет огромную важность. Нужно оценивать стратегический интерес, поскольку мы не можем упасть за 150 метров до финиша, когда бежим марафон", - сказал он.

В свою очередь министр иностранных дел Леонид Кожара отметил, что не может комментировать слова Президента Украины Виктора Януковича, высказанные им вчера.

Как сообщал УНИАН, выступая в дискуссиях 20 сентября на Ялтинской конференции по поводу ситуации вокруг освобождения Тимошенко, Янукович сказал: “Пока мы не сказала ни “да”, ни “нет”. Ответ должен быть в плоскости, которая бы позволила в законодательном поле найти решение”, - сказал Янукович, отвечая на вопрос лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка, готов ли он выполнить обещание, выполнить все критерии, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации, в том числе и прекратить политические преследования, освободив Тимошенко.

Янукович отметил, что это - очень сложный вопрос. Он снова напомнил, что газовые соглашения, подписанные Тимошенко, нанесли большой ущерб государству, и страна до сих пор платит самую высокую цену на газ в Европе.

Также он напомнил, что сегодня в судах находятся и другие дела в отношении Тимошенко, по которым еще не вынесено решение.

“На них сегодня нужно также дать ответ, Украине также нанесен большой ущерб. Я не буду говорить - какой, это должны сказать суды, и должны их рассмотреть”, - сказал Президент.

Он сказал, что Украина сегодня пытается найти ответ по такому сложному вопросу, как “вопрос Тимошенко”: “Мы пытаемся и ищем, каким образом подойти к этому самому сложному вопросу в отношении Тимошенко”, - сказал Янукович.