Кличко: Янукович должен уйти в отставку, если Соглашение не будет подписано

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер партии «УДАР» Виталий Кличко во время своего выступления на 10-й ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

Он отметил, что подписание соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС дает возможность для быстрого преодоления экономического кризиса.

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«Я даже не хочу рассматривать плохое развитие событий, когда соглашение не будет подписано. Если так состоится, хочу еще раз подчеркнуть, что ответственность за неподписание соглашения, за срыв соглашения будет лежать на плечах сегодняшней власти и лично человека, у которого есть почти абсолютная власть в Украине, - это Президент Украины Виктор Янукович», - подчеркнул политик.

Кличко акцентировал на том, что в случае срыва подписания соглашения Президент Украины должен пойти в отставку.

«Я это вчера ему откровенно сказал», - прибавил лидер «УДАРа».

Также он выразил надежду, что Украина своевременно успеет выполнить все условия для подписания соглашения, и оно будет подписано.