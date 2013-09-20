У Януковича еще нет ответа по поводу Тимошенко, но время до саммита в Вильнюсе - есть

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович, выступая на 10-й Ялтинской ежегодной встрече.

“Пока мы не сказали ни “да”, ни “нет”. Ответ должен быть в плоскости, которая бы позволила в законодательном поле найти решение”, - сказал Янукович, отвечая на вопрос лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка, готов ли он выполнить обещание, выполнить все критерии, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации, в том числе и прекратить политические преследования, освободив Тимошенко.

Янукович подчеркнул, что это - очень сложный вопрос. Он опять напомнил, что газовые соглашения, подписанные Тимошенко, нанесли большой ущерб государству, и страна до сих пор платит самую высокую цену на газ в Европе.

Также он напомнил, что сегодня в судах находятся и другие дела в отношении Тимошенко, по которым еще не вынесено решение.

“На них сегодня нужно также дать ответ, Украине также нанесен большой ущерб. Я не буду говорить - какой, это должны сказать суды, и должны их рассмотреть”, - сказал Президент.

Он добавил, что Украина сегодня пытается найти ответ на такой сложный вопрос, как “вопрос Тимошенко”: “Мы пытаемся и ищем, каким образом подойти к этому самому сложному вопросу по отношению к Тимошенко”, - сказал Янукович.

Он выразил благодарность Миссии Кокса-Квасневского, которые совместно с Украиной сегодня ищут выход из этой ситуации.

“Если бы она была очень простой, был бы простой вопрос и очень простой ответ, это вопрос очень непростой. Поэтому у нас еще есть время и мы будем согласно имеющемуся плану работать”, - сказал Президент.

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Как сообщал УНИАН, в опубликованном сегодня, 20 сентября, интервью бывший Президент Польши и участник специальной мониторинговой миссии Европейского парламента Александр Квасневский заявил, что дело осужденной к семи годам тюрьмы за заключение газового контракта с Россией экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко остается самым большим препятствием для подписания Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом.

Напомним, украинская власть планирует подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства" в ноябре этого года.

Ранее ЕС выдвинул ряд условий для подписания этого документа, среди которых было решение вопроса "политического мотивированного правосудия", символом которого европейские политики считают "дело Тимошенко".

Сегодня в Ялте Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле заявил журналистам, что вопрос Тимошенко остается важным для Европы, но не является решающим для подписания Соглашения об ассоциации с Украиной.

Фюле ответил, что Европа видит намерения украинской власти найти решение этого вопроса, поэтому подобных сигналов нет. Также он сказал, что не следует спекулировать темой Тимошенко в вопросе евроинтеграции Украины и следует дождаться окончательного результата миссии Кокса-Квасневского.

Руководители Мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский отчитаются о перспективах подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом 30 сентября. Совет Европейского Союза будет принимать решение 21 октября.