СМИ: Яценюк на заседании фракции отчитал депутатов-прогульщиков

На заседании во вторник Яценюк призвал ряд депутатов активнее участвовать в пленарной работе, и пригрозил впоследствии проверить это, сообщили источники "Украинской правды" во фракции.

В случае если депутаты не исправятся за три недели, они получат официальный выговор от руководства фракции (согласно регламенту фракции результатом нескольких выговоров может стать исключение депутата из ее рядов).

В список нарушителей попали около 30% депутатов "Батькивщины", в том числе ближайший соратник Яценюка Андрей Иванчук, депутаты Александра Кужель, Геннадий Москаль, Андрей Павловский, Юрий Стець и другие.

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В зале депутаты уже перешептываются, что это является хорошим поводом для выхода из фракции.