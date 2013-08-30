Янукович намекнул, что лечение за границей Тимошенко пока не светит (видео)

Об этом он сказал в интервью четырем украинским телеканалам.

Янукович заметил, что украинские законы не предусматривают возможности лечения заключенных за границей. Он считает, что их нужно менять и предоставлять такую возможность.

“Но гуманитарный подход должен быть, потому что случаи бывают разные”, - сказал Янукович, но при этом заметил, что любое должностное лицо, в том числе Президент, могут действовать исключительно в рамках закона и Конституции.

В вопросе Тимошенко будет лишь только такой подход, заметил он.

Янукович сказал, что вопрос окончательно не решен, работает миссия Квасневского-Кокса. “Поэтому трудно дать ответ на этот вопрос, никто его с повестки дня не снимает, он есть, но подход к этому вопросу может быть лишь в рамках действующих законов”, - подчеркнул Президент.

Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко (студия «1+1»), Андрею Куликову (IСTV) и Ларисе Губиной («5 канал»).

Как сообщал УНИАН, 1 июля с.г. дочь экс-премьера Евгения Тимошенко заявила, что врачи ее матери из берлинской клиники «Шарите» рекомендуют своей пациентке как можно скорее сделать операцию. Дочь Тимошенко подчеркнула, что если операция не будет проведена, то врачи не исключают инвалидизацию пациентки. Евгения добавила, что ее мать уже не может передвигаться даже с помощью ходунков.

21 августа председатель политсовета ВО «Батькивщина», председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что “Батькивщина” требует от украинской власти предоставить Тимошенко возможность «получить ургентную медицинскую помощь в Германии».

В тот же день Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что на сегодняшний день никакого правового основания для передачи Тимошенко на лечение за границу не существует. По ее словам, таким основанием может быть соответствующий межгосударственный договор, ратифицированный в парламентах обоих государств, которые его заключили.

22 августа защитник Тимошенко Сергей Власенко заявил, что для направления экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на лечение за границу не нужно подписывать новых межгосударственных соглашений, которые должна ратифицировать Верховная Рада.

По его словам, чтобы решить вопрос о лечении Тимошенко за границей, Президент Янукович имеет «весь арсенал конституционных полномочий».

Власенко отметил, что украинское законодательство «не нуждается ни в каких дополнительных нормах и правилах для того, чтобы это вопрос решить». По его словам, в частности, ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса предоставляет всем заключенным права, которые имеют остальные граждане Украины, а ст. 36 «Основ законодательства Украины об охране здоровья» предусматривается лечение граждан Украины за рубежом, и не имеет никаких ограничений относительно лечения за рубежом заключенных.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле 29 августа после встречи в Брюсселе с тремя лидерами украинской парламентской оппозиции заявил, что "Украина должна продемонстрировать решительные действия и ощутимый прогресс по всем критериям, чтобы ЕС мог подписать Соглашение об ассоциации в Вильнюсе. Эти критерии включают решение проблемы выборочного правосудия, в частности, дела Тимошенко и дальнейшее реформирование судебной системы; совершенствование избирательного законодательства, реформу Генеральной прокуратуры, а также улучшение делового климата".