Евросоюз объяснил Армении цену присоединения к ТС

Об этом заявили представители ЕС, сообщает Лента.ру.

В частности, такое заявление сделал глава МИДа Литвы (председательствующей в настоящее время в Евросоюзе) Линас Линкявичюс.

«Значит, они не подпишут договор о свободной торговле с ЕС, если таким будет их выбор, — цитирует его 15min.lt. - Мы уважаем любой выбор страны, но страны не могут подписать два договора с разными тарифными требованиями». Министр добавил, что выбор Армении означает «снижение уровня амбиций по поводу сотрудничества с ЕС».

Тему также прокомментировал глава МИДа Швеции Карл Бильдт.

«Похоже, Армения решила выйти из переговоров о свободной торговле с ЕС и вместо этого сблизиться с Россией», — написал он в своем твиттере. В другом посте он отметил, что республика потратила несколько лет на подготовку к соглашению об ассоциации с ЕС — «а теперь отдала предпочтение Кремлю».

Ранее замглавы МИДа Армении Шаварш Кочарян признавал, что вступление в Таможенный союз помешало бы планам республики, касавшимся соглашения с ЕС о свободной торговле. При этом чиновник подчеркивал, что Армения не собирается отстраняться от России и вступать в Евросоюз.

Тексты соглашений по ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС Армения планировала парафировать (предварительно утвердить) на предстоящем саммите «Восточного партнерства» — интеграционной программы ЕС для стран бывшего СССР. Этот саммит пройдет в ноябре в Вильнюсе. Там же, как ожидается, может быть утверждено и соглашение об ассоциации ЕС с Украиной.

Еще во вторник, 3 сентября, представитель правящей Республиканской партии Армении Галуст Саакян утверждал, что планы по парафированию соглашения об ассоциации с ЕС остаются в силе. Правда, об этом он говорил еще до того, как было официально объявлено о решении Армении присоединиться к Таможенному союзу.

О намерении вступить в ТС президент Армении Серж Саргсян заявил в ходе визита в Москву, после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Россия, входящая в ТС, является для Армении крупнейшим экономическим партнером. В то же время ни с одной из стран Таможенного союза (в который также входят Белоруссия и Казахстан) республика не имеет общих границ.