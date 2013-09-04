Верховная Рада сегодня будет работать только до 12.00

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, отвечая на вопрос о вчерашних договоренностях председателей фракций.

“Мы договорились о том, что сегодня будем работать до 12 часов дня в связи с тем, что у нас сегодня собрание фракций и все депутаты не смогут быть в 15 часов на комитетах. Потому мы договорились, что работаем до 12 часов, потом будет заседание комитетов, чтобы провести... И нужно рассмотреть все законопроекты евроинтеграционные, которые на эту неделю намечены”, - сказал он.

По словам Ефремова, этих законопроектов нет в сегодняшней повестке дня именно потому, что накануне лидеры фракций договорились об этом.

Он сообщил, что после 12 часов руководители фракций соберутся у председателя ВР Владимира Рыбака. “И полностью мы утрясаем, в каком формате мы будем голосовать и когда за данные законы”, - сказал Ефремов.