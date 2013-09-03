Регионал объяснил, почему Рада начнет работу не с "еврозаконов"

"Что касается повестки дня и тех страстей, которые мы наблюдаем из-за отсутствия некоторых законопроектов, то это связано с неподготовленностью, ведь процедура подготовки к рассмотрению в сессионном зале предусматривает рассмотрение на комитетах", - пояснил депутат от Партии регионов Юрий Мирошниченко в эфире 5 канала, сообщает Украинская правда.

"Я не хотел бы говорить, что оппозиция виновата в чем-то или представители большинства виноваты в чем-то, но комитеты, к сожалению, не работали это время, а, соответственно, не рассмотрели на своих заседаниях эти законопроекты. Кстати, те, которые стоят у нас на четверг, например, они еще в среду - два - должны быть рассмотрены на заседаниях профильных комитетов", - добавил он.

"Я надеюсь, что в вопросах евроинтеграции у нас с оппозицией не будет никаких противостояний, и мы будем работать слаженно, принимая качественные законопроекты", - отметил Мирошниченко.

Как известно, спикер Владимир Рыбак уверен, что на первой сессионной неделе украинский парламент примет семь законов, касающихся евроинтеграционного пути Украины.