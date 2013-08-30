Луценко хочет использовать Януковича как попутчика для подписания Ассоциации с ЕС

Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

"Заявление Януковича о референдуме для выбора между ЕС и Таможенным союзом не является чем-то новым. Уже давно очевидно, что все его "поход в Европу" нацелен не на членство в ЕС, а только на Соглашение об ассоциации. Именно этот промежуточный этап позволяет Межигорской мафии не делиться с Кремлевской бригадой и не бояться Европейских антикриминальным правил", - считает Луценко.

При этом он предложил оппозиции использовать Януковича как "попутчика для подписания Соглашения об ассоциации в ноябре 2013 года".

"Как только чернила подписи Януковича в Вильнюсе высохнут - он снова становится нашим политическим врагом №1", - считает политик.

Дальнейшая стратегия Луценко предполагает "победу над Януковичем в 2015 году путем объединения вокруг согласованного кандидата от оппозиции со стартовым процентом в 30%. Без президента - демократа все еврозаконы и останутся фикцией, а евробудущее - утопией".

"Немедленная реализация с первого дня президентства командой единомышленников заранее разработанного Плана еврореформ. Население должно почувствовать их выгодность и уже на парламентских выборах 2017 выбрать , несмотря на сопротивление Кремля и его пятой колонны, такое большинство, которое обеспечит вступление Украины в полноценные члены ЕС", - подытожил Луценко .

Как сообщал УНИАН, в интервью ведущим украинским телеканалам Президент Виктор Янукович заявил, что вопрос вступления Украины в Европейский Союз или Таможенный союз будет решаться на референдуме.