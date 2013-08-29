Асад: Противостояние с Западом войдет в историю, и мы выйдем победителями
Противостояние Сирии и Запада войдет в историю, и сирийский народ победит. С таким заявлением выступил президент САР Башар Асад на встрече с армейским командованием.
Об этом пишет сегодня ливанская газета "Аль-Ахбар", которая имеет тесный контакт с руководством арабской республики.
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"С начала кризиса, как вы хорошо знаете, мы ждем момент, когда в наше дело вмешается истинный враг. Я уверен, что у вас высокий моральный дух и вы в полной готовности к тому, чтобы сдержать любую агрессию и защитить отечество", - приводит издание слова главы арабской республики, произнесенные в ответ на заявления некоторых западных стран, объявивших о готовности нанести удар по Сирии, сообщает ИТАР-ТАСС.
При этом газета не уточняет, когда именно Асад провел встречу с военачальниками.
"Это будет историческое противостояние, и мы выйдем победителями", - заключил президент САР.
Сирийская оппозиция ранее собщила о выводе подразделений армии страны из мест постоянной дислокации в районе международного аэропорта Дамаска и военных баз в окрестностях сирийской столицы.
Как передает арабский телеканал "Аль-Арабия", передвижения войск связаны с подготовкой вооруженных сил Сирии к возможному военному вторжению.
Как сообщил британской газете "Гардиан" один из офицеров базы ПВО, расположенной под Дамаском, ВВС Сирии готовы использовать летчиков-камикадзе для отражения возможного нападения со стороны США и их союзников.