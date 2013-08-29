Евродепутат: Подписать Соглашение с Украиной нужно до саммита в Вильнюсе

Об этом он заявил на экстренном заседании Комитета по иностранным делам, посвященном конфликту Украины с Россией, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

"Соглашение должно быть подписано не в Вильнюсе. После того, что произошло (блокада украинского экспорта Россией - ред.), его надо подписать, не откладывая, завтра или на следующей неделе",— предложил коллегам Коваль.

В то же время, сразу несколько депутатов отметили, что хотя ЕС и поддерживает Украину, но со стороны Евросоюза было бы недальновидно становиться третьим участником торговой войны.

По теме: Евродепутат Брок считает "неприемлемым" поведение РФ относительно Украины

Гуннар Виганд заверил их, что до этого не дойдет. "Никому не интересно вводить искусственные ограничения в торговле",— заявил представитель Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД). По его словам, ЕС пока задействует дипломатические рычаги — в частности, украинско-российская торговая война станет предметом обсуждения на двусторонних встречах в рамках саммита G20 в Санкт-Петербурге 5-6 сентября.

Большая же часть евродепутатов, равно как и представители Еврокомиссии, подчеркивают, что ЕС не намерен сокращать перечень требований к Украине. Но и здесь, по мнению депутатов, возможны компромиссы — вопрос лишь в том, насколько велики могут быть уступки сторон. Звучали и радикальные сценарии смягчения требований. "Не имеет критического значения, кто выпустит Юлию Тимошенко — нынешний президент или будущий, произойдет это до подписания или после. Главное — подписать соглашение об ассоциации. Учтите, что в случае неподписания Тимошенко тоже пострадает",— обратился к коллегам литовский депутат ЕП Витаутас Ландсбергис.