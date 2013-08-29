Тягнибока не пригласили на заседание комитета Европарламента по Украине

Лидер Свободы Олег Тягнибок присоединится к своим коллегам по оппозиции - лидеру УДАРа Виталию Кличко и лидеру фракции Батькивщина в Брюсселе 29 августа во время встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле, заявил Арсений Яценюк в эфире 5 канала.

«Сегодня на заседании Комитета по иностранным делам были приглашены мы двое (Арсений Яценюк и Виталий Кличко - ред.). Завтра Олег (Тягнибок - ред.) прибывает на общую встречу, где будет три руководителя политических партий совместно со Штефаном Фюле. Поэтому, все по графикам, и все по приглашению, как и планировалось», - заявил Яценюк.

Напомним, вчера, 29 августа, Комитет по иностранным делам Европарламента провел экстренное заседание, посвященное ситуации в Египте и Украине. По итогам заседания в Европарламенте заявили, что нынешнее поведение России в отношении Украины в сфере торговли не соответствует нормам международного права и является неприемлемым.

Ранее, в декабре 2012 года, Европарламент поддержал поправку к резолюции по Украине, предложенную депутатом Кристианом Вигениным и направленную против сотрудничества с ВО Свобода.

Резолюция была дополнена следующим пунктом: Европарламент «обеспокоен ростом националистических настроений в Украине, высказанным в поддержке партии «Свобода», которая, в итоге, является одной из двух новых партий, вошедших в Верховную Раду; напоминает, что расистские, антисемитские и ксенофобские взгляды противоречат фундаментальным ценностям и принципам ЕС, таким образом, призывает про-демократические партии в Верховной Раде не взаимодействовать, не поддерживать и не формировать коалиции с этой партией.