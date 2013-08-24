Администрация Януковича завела страницу в Facebook

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

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Также отмечается, что изображением для персонализации страницы в Facebook избран штандарт Президента Украины с изображением золотого тризуба.

Заглавное фото на странице будет сменным. Сегодня на его месте – поздравление с Днем Независимости Украины.

На странице опубликовано видеообращение Президента по случаю Дня Независимости, материалы с сегодняшних торжественных мероприятий с участием Президента, информационные сообщения и инфографика относительно основных шагов Украины в направлении евроинтеграции.

В специальном дополнении «Доступ к публичной информации» на Официальном представительстве АПУ в Facebook предусмотрена возможность оформления запроса на получение публичной информации в режиме онлайн. Все запросы автоматически передаются в Главное управление доступа к публичной информации, которое в законодательно определенные сроки рассмотрит их и предоставит ответы.

В дополнении «Обращения граждан» пошарово описывается законодательно утвержденная процедура оформления обращения граждан к Главе государства в письменном виде.

Сопровождение официальной страницы будет осуществлять Главное управление пресс-службы и коммуникаций Президента Украины.