Тягнибок в честь праздника переплыл Днепр, а Кличко покатался с байкерами (фото)

Как сообщает корреспондент УНИАН, перед заплывом Тягнибок и Кошулинский возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко, а потом прошли на центральный пляж города и оттуда поплыли на другой берег. Они преодолели расстояние в 1800 метров практически за 30 минут, проплыв под Крюковским мостом и вышли на правом берегу, таким образом соединив две части города.

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«Водичка просто супер. Днепр тут просто фантастический. Что бы там не говорили паскудного вкуса Днепра не было. Но было не просто, честно вам скажу. Я перед этим неделю проболел и не было возможности потренироваться. И это первый раз после болезни зашел в воду и думал, что будет легче. Думаю, этот заплыв самый тяжелый из всех предыдущих. Мы с Русланом счастливы, что переплыли. Третий раз нам удалось так отпраздновать Независимость и этим примером показать, что Украина является единой и соборной. Нас никому не победить и наша нация имеет будущее!»,- сказал Тягнибок.

Кошулинский отметил, что плыли они кролем, а под конец стали плыть брасом.

Вместе с Тягнибоком и Кошулинским в воду вошло еще трое кременчужан, которые также хотели проплыть с лидерами ВО «Свобода» всю дистанцию. Однако проплыв часть расстояния они сменили маршрут и поплыли к ближайшему берегу. Для них был вызван спасательный катер.

Два года назад в День Независимости Тягнибок переплывал Днепр в Киеве, а в прошлом году переплывал тернопольское озеро.

Во второй половине дня Тягнибок и Кошулинский планируют посетитьСорочинскую ярмарку.

В то же время лидер партии УДАР Виталий Кличко в День Независимости Украины дал старт мотопробегу "Украина - это Европа".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии УДАР.

"В этом году День Независимости особенно определяющий для нашего государства. Ведь этот праздник начинает отсчет времени до саммита ЕС, который состоится в ноябре в Вильнюсе и на котором ожидается подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, - отметил Кличко. - Сегодня - символическая акция. Байкеры - люди свободные, которые более всего ценят свободу. Они отправляются в Вильнюс, чтобы сказать европейцам: мы хотим жить в большой европейской семье, которую не разделяют границы".

Как добавил Кличко, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС вернет Украину в единую, свободную и демократическую Европу. "Наша страна всегда была частью Европы. И именно поэтому перспектива подписания соглашения является жизненно важной для Украины. Это – наш шанс. Шанс на лучше будущее, шанс жить по обязательным и единым для всех правилам, шанс для всех украинцев на достойную жизнь! И мы не имеем права его потерять!", – подчеркнул лидер “УДАРа”.

Как отметили в пресс-службе, Кличко во главе колонны байкеров проехал по улицам Киева до трассы на Житомир. Байкеры из Львова, Киева и Житомира отправились в мотопробег в столицу Литвы, и проедут по территории стран Евросоюза: Венгрии, Польши, Словакии и Литвы. Участники пробега также встретятся с европейцами и подтвердят желание украинцев двигаться к интеграции с Европой.