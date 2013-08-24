Яценюк: Лидеры оппозиции празднуют День Независимости отдельно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал, отвечая на вопрос журналистов после возложения цветов к памятникам Грушевскому и Шевченко в рамках праздничного шествия в Киеве.

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Яценюк отметил, что сегодня во всех областях и городах Украины проходят акции, в рамках которых организовано праздничное шествие с флагами Украины и Евросоюза.

“Это согласованный формат оппозиции. Мы это обсудили во Львове, где мы вместе были на Всемирном конгрессе украинцев”, - объяснил Яценюк.

В свою очередь, руководитель Центрального штаба “Батькивщины” Александр Турчинов отметил, что их партия имеет традицию - ежегодно День Независимости праздновать возле памятника Шевченко. “И этот год не является исключением. Именно поэтому “Батькивщина” сегодня собралась (возле памятника Шевченко - УНИАН)”, - сказал Турчинов.