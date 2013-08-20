Немецкий советник Азарова: Торговые издевательства России навредят ей самой

Председатель Немецкой группы советников при правительстве Украины Рикардо Джуччи считает, что "те торговые издевательства, предпринимаемые сейчас Россией, только недвусмысленно дают лишний раз понять, что даже вступление в Таможенный союз не привел бы к тому, что этот партнер придерживался бы установленных правил ".

Об этом он сказал в интервью Немецкой волне.

Эксперт уверен, что нынешние действия России лишний раз подтверждают, что подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом - единственный путь вперед.

Если переговоры с Россией не принесут результата, тогда Украине нужно обращаться в ВТО, считает Рикардо Джуччи.

"Россия может многого добиться своим краткосрочными нападками. Но в долгосрочной перспективе, как член ВТО, Россия не сможет действовать следующим образом. Ведь Москва взяла на себя обязательства, вступая в ВТО. Дискриминация товаров из других стран в организации запрещена. Единственная проблема заключается в том, что рассмотрение спора в рамках ВТО может длиться долго - до года ", - сказал советник украинского правительства.

"Нынешние действия России, вероятно, только повысят поддержку сближения с ЕС. Думаю, для российской стороны блокировка принесет больше вреда, чем пользы", - подытожил Рикардо Джуччи.