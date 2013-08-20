Прогноз Бойко не оправдался: переговоры с РФ о таможенной блокаде продолжаются
Киев и Москва продолжают переговоры по урегулированию поставок украинского экспорта.
Украинско-российские переговоры по урегулированию поставок украинских товаров в России продолжаются во вторник в Москве, итоги могут быть к вечеру, сообщил РИА Новости правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, странами СНГ и ЕврАзЭс Валерий Мунтиян.
"Здесь мы проводим (переговоры - ред.) и с СНГ и с Евразийской экономической комиссией непосредственно в Минэкономразвития, то есть идут еще переговоры", - сказал он.
Мунтиян отметил, что переговоры, вероятно, окончатся во вторник вечером.
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Российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляют, что их поставки на российский рынок фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 миллиарда долларов.