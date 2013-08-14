"Прикованному" активисту разъяснили права и объявили хулиганом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Житомире сообщил журналистам в. и.о. начальника УМВД Украины в Житомирской области Василий Дячук.

Комментируя по просьбе УНИАН ситуацию с житомирским активистом «Демократического альянса» Фурлетом, который вчера на несколько часов приковал себя цепью к батарее отопления в знак протеста против деятельности работников Государственной миграционной службы, Дячук сообщил, что Фурлет имел решение суда, которым ГМС обязали выдать молодому человеку паспорт, однако процедуру его выдачи четко не прописали.

Дячук также сказал журналистам, что Фурлет должен был заплатить, согласно правилам, небольшой штраф и это позволило бы избежать конфликта.

«В тоже время в судебном решении об этом не написали», - отметил Дячук.

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Он сообщил, что милиция провела разъяснительную работу с Фурлетом, чтобы избежать в будущем конфликтных ситуаций вокруг получения активистом заграничного паспорта.

Как сообщал УНИАН, 13 августа в Житомирском областном управлении Государственной миграционной службы активист «Демократического альянса» Иван Фурлет заковал себя цепью к батарее отопления в знак протеста против деятельности работников Государственной миграционной службы, но под вечер прекратил эту акцию после встречи с представителем прокуратуры Житомира. Фурлет сообщил, что представитель прокуратуры пообещал посодействовать в удовлетворении его требований.

Как известно, Фурлет доказал в суде первой инстанции, что оформление и выдача загранпаспорта в Украине стоит 170 грн, а не 370, как отмечается на сайте Государственной миграционной службы. После того, как Фурлет выиграл суд первой инстанции, 8 августа этого года своим постановлением Житомирский апелляционный административный суд обязал УГМС в Житомирской области повторно рассмотреть вопрос оформления и выдачи ему заграничного паспорта на основании поданных им документов.

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Поэтому 13 августа он протестовал против задержки изготовления паспорта гражданина Украины для выезда за границу и против немотивированных платежей.

Руководители Управления ГМС разъяснили Фурлету порядок проведения процедуры получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу и предупредили его об ответственности за грубое нарушение общественного порядка и препятствование нормальному функционированию ведомства.

Также служащие УГМС обратились в милицию с соответствующим заявлением.

По этому обращению информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 УКУ (хулиганство).