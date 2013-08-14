Протестующий против поборов за загранпаспорта активист отковался от батареи

Об этом Фурлет рассказал сегодня в эксклюзивном интервью УНИАН.

По его словам "вчера под вечер у него состоялась встреча с представителем прокуратуры Житомира, после которой акция протеста была прекращена".

Фурлет отметил, что представитель прокуратуры пообещал посодействовать в удовлетворении его требований.

"Вчера поздним вечером состоялась наша встреча с представителем прокуратуры. Мы переговорили, и я временно прекратил свою акцию, не ночевал в областном управлении Государственной миграционной службы, как планировал раньше. Посмотрю, выполнят ли свои обещания. Если не выполнят - буду протестовать снова", - сказал Фурлет.

Он также сказал, что будет требовать, "чтобы в отношении двух служащих областной ГМС открыли уголовное производство за хулиганские действия".

Как сообщал УНИАН, 13 августа в Житомире в милицию поступило сообщение, что молодой мужчина приковал себя цепью к батарее отопления в знак протеста против деятельности работников Государственной миграционной службы. Как сообщила работник сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук, ”в Королевский райотдел милиции поступило телефонное сообщение о том, что в помещении Управления государственной миграционной службы в Житомирской области житель областного центра приковывал себя цепью к батарее отопления, выражая таким образом протест против деятельности работников ведомства”.

Милиционеры выяснили, что мужчина целенаправленно пришел в областное Управление ГМС с акцией протеста.

Этим протестующим оказался Иван Фурлет, который доказал в суде первой инстанции, что оформление и выдача загранпаспорта в Украине стоит 170 гривен, а не 370, как отмечается на сайте Государственной миграционной службы. После того как Фурлет выиграл суд первой инстанции, 8 августа этого года своим постановлением Житомирский апелляционный административный суд обязал УГМС в Житомирской области повторно рассмотреть вопрос оформления и выдачи ему заграничного паспорта на основании поданных им документов.

Поэтому 13 августа он протестовал против задержки изготовления паспорта гражданина Украины для выезда за границу и против немотивированных платежей.

Руководители Управления ГМС разъяснили протестующему порядок проведения процедуры получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу и предупредили его об ответственности за грубое нарушение общественного порядка и создание помех нормальному функционированию ведомства.

Также служащие УГМС обратились в милицию с соответствующим заявлением. По этому обращению информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований, и по факту хулиганства (ст.296 Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное производство.