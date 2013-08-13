К 1 сентября в Полтавской области закроется 18 школ
Об этом сегодня на совещании в Полтавской облгосадминистрации сообщил директор Департамента образования и науки Полтавской облгосадминистрации Владимир Мирошниченко, передает корреспондент УНИАН.
По его словам, эти учебные заведения планируют закрыть из-за низкой наполненности учениками. В частности, первого сентября не заработают: одна школа в Козельщинском районе, три — в Лубенском, по одной — в Машевском, Семеновском, Хорольском районах и др.
"Все ученики из этих школ уже переведены в другие учреждения, а работники трудоустроены», - сказал Мирошниченко.
В Полтавской облгосадминистрации подчеркнули, что когда школы закроют, то учеников, которые учились в них, будут подвозить до ближайших учебных заведений на школьных автобусах.
«Мы закрываем малокомплектные школы в селах. Там учится несколько учеников и какое тут качество образования!? Всех школьников в другие школы будем подвозить школьными автобусами. Дети будут учиться в базовых школах с современным оборудованием», - сказал вице-губернатор Александр Коваль.
По данным ОГА, в этом году в первые классы общеобразовательных учреждений Полтавской области пойдут 13 тыс. детей.
Мирошниченко утверждает, что количество новых учеников такое же, как и в прошлом году.
В целом же в области с 1 сентября должна приступить к работе 701 школа.