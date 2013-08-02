В пять вузов абитуриенты не подали ни одного заявления на поступление – МОН

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В частности, речь идет об ООО "Полицейская финансово-правовая академия", ЧВУЗ "Межрегиональная академия бизнеса и права им. Н.Кручининой", Южнославянский институт Высшего учебного заведения «Киевский славистический университет» (Закрытого акционерного общества), колледж "Славяно-греческий коллегиум" вуз Киевский университет славистики и Севастопольский экономико-правовой колледж Частного высшего учебного заведения "Крымский институт экономики и хозяйственного права".

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Также в десять высших учебных заведений с наименьшим количеством заявлений абитуриентов вошли: Частное высшее учебное заведение "Украинский институт лингвистики и менеджмента", Стритовская высшая педагогическая школа кобзарского искусства, Хмельницкий колледж технологий и дизайна, Полтавский институт экономики и менеджмента "Свиточ", Частное учебное заведение Каневский эколого-информационно-технологический колледж.

Как сообщал УНИАН, пятерку самых рейтинговых высших учебных заведений Украины составляют: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, в который подана 51 тысяча 898 заявлений, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» (46 750), Львовский национальный университет имени Ивана Франка (46 212), Национальный университет "Львовская политехника" (44 036) и Национальный авиационный университет, г. Киев (43 751).