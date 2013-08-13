Уполномоченный Кабмина по делам Евросуда подал в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам на брифинге министр юстиции Елена Лукаш.

Отвечая на вопрос относительно причин отставки, министр сказала: «Да, по личным (причинам - УНИАН)».

При этом Лукаш отметила, что кандидатуры на должность Правительственного уполномоченного будут названы позже. «Имена его возможных преемников будут сообщены позже», - сказала Лукаш.

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Как сообщал УНИАН, Назар Кульчицкий был назначен Правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека 25 апреля 2012 года.

На момент назначения Кульчицкий работал руководителем Секретариата Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека (Секретариат является структурным подразделением Департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции).

Кульчицкий окончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко по специальностям международник-юрист и правоведение (юрист).

Должность Правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека освободилась 24 апреля 2012 года в результате избрания Валерии Лутковской Уполномоченным Верховной Рады по правам человека.

*** Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека является должностным лицом, на которого Кабинетом министров Украины возложены полномочия по обеспечению представительства во время рассмотрения дел о нарушении положений Конвенции о защите прав и основных свобод человека 1950 года в Европейской Комиссии по правам человека и Европейском Суде по правам человека.

Правительственным уполномоченным назначается лицо, которое имеет высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее 10 лет и владеет одним из официальных языков Совета Европы.