В КС ищут способ уменьшить количество жалоб на Украину в Евросуд

Об этом в интервью газете "Закон и бизнес" сказал председатель Конституционного суда Украины Вячеслав Овчаренко.

В частности, говоря о своем отношении к институту конституционной жалобы граждан в КС, он отметил: "В целом положительное. Одновременно я поддерживаю мнение многих ученых, что этот вопрос требует тщательного изучения. Вот вы в вопросе отметили, что граждане некоторых европейских стран могут обратиться к органа конституционной юрисдикции по вопросам конституционности законов. Примерно такое же представление о содержании и сути конституционной жалобы имеет подавляющее большинство наших граждан и, к сожалению, специалистов по конституционному праву. При этом без внимания остается опыт, например, Италии, где гражданин может обжаловать действия любого какого-либо органа власти и его должностного лица, или Словацкой Республики, где можно обжаловать результаты выборов".

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Овчаренко отметил, что в настоящее время право обжаловать в КС конституционность законов и других правовых актов имеют пять субъектов: Президент, не менее 45 народных депутатов, Верховный Суд, Уполномоченный по правам человека, Верховный совет АРК. По их представлениям Суд рассмотрел более 150 дел о соответствии Конституции законов и других нормативно-правовых актов и признал неконституционными более 1000 их положений.

"Есть смысл добавлять в этот список еще одного субъекта? Действительно, рядового гражданина волнуют вопросы конституционности законов или его права и свободы чаще нарушаются действиями или бездействием должностных лиц, эти законы применяют по своему усмотрению или вообще игнорируют?", - Подчеркнул Овчаренко.

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Он отметил, что по статистике ЕСПЧ, почти 90% жалоб украинского касаются вопросов доступа к правосудию и выполнения решений судебных органов.

Поэтому, поскольку введение института конституционной жалобы имеет целью, в частности, и уменьшения количества исков в ЕСПЧ, на мой взгляд, необходимо более внимательно изучить как отечественную, так и зарубежную практику рассмотрения жалоб граждан о нарушении их прав и свобод. И уже тогда, по результатам такого анализа, решать вопрос о введении института конституционной жалобы в отечественное законодательство. К тому же нельзя не учитывать специфику конституционного судопроизводства, которая заключается в том, что КС является судом права, а не факта. Исследуя правовую норму, Суд действует согласно классическому принципу юридической герменевтики, так называемым гадамеривським кругом (по фамилии немецкого философа Ганса Гадамера) ", - отметил Овчаренко.

По мнению председателя КС этот принцип заключается в том, что для познания текста необходимо узнать его составляющие, для чего в свою очередь необходимо определить суть самого текста, относительно конституционного производства это означает, что для решения вопроса конституционности правовой нормы, необходимо изучить ее составляющие, то есть , по сути, дать ее толкование. Однако для того, чтобы истолковать правовую норму, необходимо определиться с ее конституционностью, поскольку Суд как гарант верховенства Основного Закона, не только не может толковать неконституционной правовая норма, но и обязан приостановить ее действие. Это следует из конституционного принципа верховенства права, по которому законы принимаются на основе Конституции и должны соответствовать ей, и законодательно закреплено в ст. 95 закона «О Конституционном Суде Украины».

"Таким образом, в настоящее время гражданин, обращаясь в КС относительно толкования законов, де-факто инициирует их проверку на конституционность", - отметил Овчаренко.