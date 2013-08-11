Взрыв в Луганске произошел из-за газа, есть жертвы (фото, видео)
14:37, 11 августа 2013Политика
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В Луганске при взрыве в многоэтажном жилом доме один человек погиб, шестеро – госпитализированы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, причиной взрыва стал газ, добавили в ГСЧС.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Луганска в 12-этажном жилом доме произошел взрыв
По словам очевидцев, взрыв произошел около 12.30 на 4-м этаже.
Ранее в Луганской ОГА сообщили, что погиб один человек и 4 пострадали.
Фото : ua-slovo.net
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