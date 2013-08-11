Взрыв в Луганске произошел из-за газа, есть жертвы (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, причиной взрыва стал газ, добавили в ГСЧС.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Луганска в 12-этажном жилом доме произошел взрыв

По словам очевидцев, взрыв произошел около 12.30 на 4-м этаже.

Ранее в Луганской ОГА сообщили, что погиб один человек и 4 пострадали.