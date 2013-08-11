В центре Луганска в 12-этажном доме произошел взрыв

13:28, 11 августа 2013
Общество
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В центре Луганска по улице Титова в 12-этажном жилом доме произошел взрыв.

В Луганске в 12-этажном доме произошел взрыв / Скриншот Google карты

Как передает корреспондент УНИАН, по словам очевидцев, взрыв произошел около 12.30 на 4-м этаже.

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На месте уже работают медики и милиция.

На данный момент Управление ГСЧС в Луганской области не дает информации по поводу случившего.

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