В центре Луганска в 12-этажном доме произошел взрыв

Как передает корреспондент УНИАН, по словам очевидцев, взрыв произошел около 12.30 на 4-м этаже.

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На месте уже работают медики и милиция.

На данный момент Управление ГСЧС в Луганской области не дает информации по поводу случившего.