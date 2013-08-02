Лидер Femen считает, что пора сменить приоритеты

Об этом заявила лидер движения Femen Анна Гуцол в интервью журнала "Корреспондент".

"Нам сейчас придется изменить приоритеты. Нужно серьезно взяться за начальника СБУ, за главу МВД Виталия Захарченко. Я считаю, что их вообще нужно отдать под трибунал. Это же был какой-то нонсенс: во время так называемого празднования крещения (1025-летие Крещения Руси, которое состоялось 27-28 июля в Киеве) на территории Украины действовали российские спецслужбы ", - отметила Гуцол.

Она также заявила, что с 22 июля за активистками Femen велась слежка. "Занимаясь опасной общественной деятельностью, мы хорошо знаем, как выглядят сотрудники спецслужб: мужчины среднего телосложения, в джинсах, затянутых высоко на таллии кожным ремнем, постоянно разговаривают по телефону. Таких вот мужчин, которые ходили группами по два-три человека и следили за передвижениями членов Femen, мы видели постоянно за неделю до приезда Гундяева", - сказала она.

"Вы понимаете, что Киев на время приезда Гундяева и Путина был отдан на откуп ФСБ России? ФСБ заправляла сотрудниками СБУ и МВД. В Оболонском отделении милиции, где сидели задержанные "феменистки", находились феэсбешники. Суд над ними закончился точно в то время, когда Гундяев выехал из Киева. Примечательно, что на суде присутствовал мужчина, который отдавал приказы милиционерам и разговаривал с русским акцентом. По завершении заседания он приказал присутствующим там милиционерам разойтись, сел в машину с российскими номерами и уехал", - добавила активистка.

При этом Гуцол уверена, что во время визита Путина "работали" российские, а не украинские спецслужбы. "Четыре года тому назад ко мне приходили СБУшники, угрожали. Но наши всегда только угрожают - не выполняют. Никогда к нам (в Украине) не использовали физическую расправу - были лишь конфликты с милицией во время задержания", - отметила она.

По теме: Адвокат FEMEN обжалует решение суда

На вопрос, обращается ли за помощью к милиции, лидер Femen ответила: "Ой, ну что вы - в Украине никогда не обращаемся. А вот во Франции другое дело. Когда нам угрожают радикальные нацисты, французская полиция в рамках предотвращения драк окружает весь квартал в Париже, в котором находится офис Femen. А здесь надеяться на подобные действия смешно. Милиция не способна даже найти ноутбук и мою собаку".

Гуцол также сообщила, кто финансирует Femen. "У нас есть Femen shop, где продаются сувениры. К тому же, мы живем на пожертвования. Мы популярны в Европе. У нашей страницы в Facebook, которая на сегодняшний день заблокирована, было больше 130 тысяч подписчиков. То есть, сообщив, что нам нужные деньги на поездку в Турцию для проведения акции, мы за три дня легко собрали 3 тыс. дол.", - цитирует "Корреспондент".