Адвокат FEMEN обжалует решение суда

По решению Оболонского районного суда Киева от 28 июля, фотокорреспондента New York Times Дмитрия Костюкова и активисток FEMEN Оксану Шачко, Александру Шевченко и Яну Жданову обязали уплатить штраф. Об этом со ссылкой на данные задержанных рассказал фотограф Максим Полищук, который вел съемку под стенами суда.

После судебного заседания фотографа и активисток отпустили.

Сумма штрафа для фотокора составляет 136 грн по статье 185 КУоАП «Злостное неповиновение законному требованию работника милиции». Участницы движения, согласно протоколу, по статье 173 КУоАП «Мелкое хулиганство», должны уплатить по 85 грн.

С таким решением не согласен адвокат FEMEN Ярослав Яценко. Как он рассказал в комментариях «Телекритике», в настоящее время готовит заявление в апелляционный суд. Еще одно заявление будет подавать в прокуратуру, где обжалует неправомерность содержания в милиции участниц движения и фотографа ночью, до начала судебного заседания.

Как ранее подчеркивал адвокат:«Замечу, что положения КУоАП о праве милиции задерживать граждан на ночь до заседания суда уже давно отменены, и сейчас административное задержание может длиться не более 3 часов. То есть оболонская милиция сейчас нарушает закон».

По словам Яценко, во время рассмотрения дел в суде доказательная база милиции полностью развалилась. «Часть свидетелей предоставила противоречивые данные, и не смогла узнать ни участниц FEMEN, ни Дмитрия Костюкова. В то время как свидетель с нашей стороны наблюдала за задержанием из окна дома и детально описала течение событий», - рассказал адвокат.

Яценко не согласен с тем, что задержанные милицией активистки и фотограф должны быть оштрафованы, поскольку их права были нарушены. Как он рассказал, накануне, 27 июля, одетые девушки следовали вместе с фотографом к такси. Когда они вышли из подъезда, на них напали 10-15 человек. «Участниц движения и Дмитрия повалили на землю и били ногами. Фотографу разбили лоб - рану пришлось зашивать, а Оксану Шачко били ногами по почкам. После этого прибыли две милицейских машины и в грубой форме задержали всех четырех», - рассказал Яценко.

Адвокат акцентирует на тяжести травм: в частности, Шачко и Костюков, по его словам, провели по 5 часов в больнице «скорой помощи».

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Как сообщал УНИАН, 27 июля отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве распространил сообщение, что в тот день, около 17-ти часов, патрульной службой Оболонского райуправления милиции по адресу: пр-т Оболонский, 39-А, были замечены три обнаженных девушки и парень, который их фотографировал. На замечание правоохранителей они не отреагировали. Все четверо были доставлены в Оболонское райуправление. На девушек составлены административные протоколы по статье 173 КУоАП: «Мелкое хулиганство», а на их спутника – по статье 185 КУоАп: «Злостное неповиновение законному требованию работника милиции».

В то же время движение FEMEN сообщило, что задержание произошло в момент, когда девушки и фотограф выходили из дома на акцию протеста относительно торжеств по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси.