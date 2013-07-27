Путин приехал на круглый стол Медведчука и призвал объединяться с РФ

Президент России Владимир Путин приехал на круглый стол, организованный лидером общественного движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от Партии регионов Олег Царев.

"На наш круглый стол, посвященный цивилизационному выбору Украины, приехал Путин", - говорится в сообщении.

Согласно анонсу мероприятия он называется "Конференция" Православно-славянские ценности - основа цивилизационного выбора Украины ", - отмечает Украинская правда.

Участие в мероприятии принимают: лидер Общественного движения" Украинский выбор "Виктор Медведчук, советник президента России Сергей Глазьев, руководители ведущих научных учреждений Украины и России, специалисты и независимые эксперты в области права, экономисты, политологи, общественные и культурные деятели, представители общественных организаций и СМИ.

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"Вопрос: близки ли украинскому обществу навязываемые еврочиновниками "европейские ценности" или украинцы выступают за сохранение и утверждение исконных православно-славянских духовных ориентиров, принципов и традиций ", - говорится в анонсе.

Владимир Путин, выступая на круглом столе, отметил, что "Россия будет уважать любой выбор Украины в области экономической интеграции, но полагает, что конкурентные преимущества украинская экономика может получить, только объединившись с российской."

"Сегодня идет очень напряженная конкурентная борьба на мировых рынках, за эти рынки. Уверен, что подавляющее большинство присутствующих здесь понимает, что, только объединяя усилия, мы можем быть конкурентоспособными и выиграть в этой, достаточно жесткой, конкурентной борьбе. При этом у нас есть все основания полагать, что мы можем и должны это сделать", - цитирует Путина РИА Новости.