Эксперты: Путин будет стращать Януковича усилением торговых войн и выборами

Об этом сообщает Deutsche Welle, напоминая, что все чаще звучат сообщения, свидетельствующие чуть ли не о торговых войнах, которые ведут между собой соседи. Так, перед приездом Путина в Киев премьер-министр России Дмитрий Медведев 16 июля заявил о решении правительства не продлевать квоты на беспошлинные поставки украинских труб. А Роспотребнадзор 19 июля предупредил о возможности нового ограничения импорта украинских кондитерских изделий и сыров.

"Усиление торговых войн будет кнутом, которым Путин в ходе своего украинского турне намеревается угрожать Януковичу", - сказал в интервью DW политический аналитик киевского Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач. Пряником в этих дискуссиях, по его мнению, могут стать обещания Путина предоставить Киеву многомиллиардный кредит.

С этим согласен и профессор политологии Алексей Гарань. "Есть большое количество нерешенных технических вопросов по базированию Черноморского флота в Севастополе, до сих пор не проведена украинско-российская морская граница на Азовском море", - напомнил эксперт. 25 июля это подтвердил и министр иностранных дел Украины Леонид Кожара. Он признал, что переговоры о морской границе не завершены, и что пока стороны лишь "вышли на основополагающие принципы", которые представят на утверждение главам государств.

Большинство экспертов убеждены, что Путин использует свою встречу с Януковичем для того, чтобы попробовать отказать ему от курса Украины на евроинтеграцию. "Речь пойдет даже не о втягивании Украины в Таможенный союз, а о том, чтобы не допустить окончательного выхода соседней страны из зоны внешнеполитического влияния Москвы. Имеется в виду подписание Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом, запланированное на ноябрь этого года", - сказал Горбач.

Политолог Виктор Небоженко убежден, что президент России привезет в Киев новые аргументы в придачу к "газовому шантажу и высмеиванию Януковича" в российских СМИ. "Путин будет пугать Януковича, что в случае подписания соглашения об ассоциации на президентских выборах 2015 года у Януковича найдутся противники его второго президентского срока среди миллионов русскоязычных православных на Востоке Украины", - отметил Небоженко.