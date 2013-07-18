Захарченко рассказал историю о своем отпуске

Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявляет, что его отпуск с 15 июля был согласован с руководством государства, но он отказался от него.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции после своей встречи с представителями участников акции протеста, проходившей сегодня у здания МВД.

“Отпуск министра внутренних дел проходит определенную процедуру: пишется предварительный рапорт об отпуске, согласование проходит в Кабинете министров, Администрации Президента, и после этого издаются соответствующие приказы об отпуске министра внутренних дел. С 15 числа этого месяца у меня был согласован отпуск”, - сказал Захарченко.

Вместе с тем министр подчеркнул, что в понедельник, 15 июля, он находился целый день на рабочем месте, а на следующий день отбыл в Крым для доклада Президенту Украины Виктору Януковичу о ситуации в государстве, и попросил у него, чтобы не отбывать отпуск и быть на работе.