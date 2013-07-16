Захарченко ушел в отпуск на фоне серии скандалов в милиции
14:51, 16 июля 2013Политика
2265 0
Глава МВД Виталий Захарченко ушел в очередной отпуск.
Захарченко находится в очередном отпуске с 15 июля
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу МВД.
По словам пресс-секретаря милиции Ивана Бабаева, Захарченко находится в отпуске с понедельника.
"Он находится в очередном отпуске с 15 июля. Выполняет его обязанности сейчас первый его заместитель", - сказал Бабаев.
Одновременно он не смог сказать, на какое время Захарченко ушел на отдых.
"Я не знаю. Это очередной отпуск. Он будет столько, сколько определит министр", - добавил Бабаев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter