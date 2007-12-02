Черномырдин знает, чего не хватает для активизации отношений Украины и России

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН прогнозирует улучшение украинско-российских отношений после выборов в Госдуму РФ.

Об этом он сказал сегодня журналистам после голосования на избирательном участке при Посольстве РФ, сообщает “5 канал”.

По убеждению В.ЧЕРНОМЫРДИНА, для активизации отношений между государствами недостает лишь дееспособной Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, в России сегодня проходят выборы депутатов Государственной думы пятого созыва.