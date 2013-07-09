В «Свободе» отрицают причастность к нападению на редакцию газеты

"Все акции, которые делает "Свобода", - она объявляет об этом на своем сайте. Никакой информации об акции "Свободы" в Москве - независимо от нашего отношения к тому, что там произошло, - мы не проводили», - отметил народный депутат от «Свободы» Юрий Сиротюк в комментарии «5 каналу».

Сиротюк также добавил, что «мы не можем осуществлять свою деятельность за пределами Украины по уставу, по законодательству. Мы не имеем своего представительства в Москве. Мы к этому не имеем никакого отношения».

«Видел об этом в Ютубе. Но это такая обычная информационная атака или псевдо-атака", - отметил «свободовец».

Как сообщал УНИАН, в газете «Московский комсомолец» заявили о нападении на редакцию хулиганов, которые выкрикивали лозунги «Слава Украине!», «Героям слава!», «Слава нации».

В пресс-службе московской полиции УНИАН сообщили, что не знают, кто именно напал на редакцию газеты «Московский комсомолец».

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что проверяют информацию о возможной причастности активистов «Свободы» к нападению на редакцию газеты “Московский комсомолец”.