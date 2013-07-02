Рыбак прогнозирует, что «до векселей нардепы сегодня не дойдут»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак прогнозирует, что парламент сегодня будет работать до 22.00, и законопроекты относительно финансовых векселей не будет рассматривать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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На вопрос, почему депутаты сегодня не будут рассматривать законопроекты относительно векселей, Рыбак ответил, что ВР будет рассматривать законопроекты, которые стоят сегодня в первом чтении, а к блоку вопросов о векселях депутаты сегодня «не дойдут».

В то же время, согласно повестке дня заседания, вопрос о векселях стоял раньше законопроектов в первом чтении. Однако порядок рассмотрения законопроектов в ВР меняется на протяжении всего сегодняшнего дня.

По мнению Рыбака, работа парламента сегодня продлится до 21.30 - 22.00.