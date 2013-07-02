Рыбак прогнозирует, что «до векселей нардепы сегодня не дойдут»
Рыбак прогнозирует, что Верховная Рада сегодня будет работать до 22.00.
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак прогнозирует, что парламент сегодня будет работать до 22.00, и законопроекты относительно финансовых векселей не будет рассматривать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
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На вопрос, почему депутаты сегодня не будут рассматривать законопроекты относительно векселей, Рыбак ответил, что ВР будет рассматривать законопроекты, которые стоят сегодня в первом чтении, а к блоку вопросов о векселях депутаты сегодня «не дойдут».
В то же время, согласно повестке дня заседания, вопрос о векселях стоял раньше законопроектов в первом чтении. Однако порядок рассмотрения законопроектов в ВР меняется на протяжении всего сегодняшнего дня.
По мнению Рыбака, работа парламента сегодня продлится до 21.30 - 22.00.