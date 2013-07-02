В ВР объявлен перерыв для тайного голосования

В пленарном заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 19.40 для голосования за кандидатуры на должность членов Высшего совета юстиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель ВР Владимир Рыбак.

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Как известно, на голосование бюллетенями в тайном режиме вынесено 5 кандидатур.