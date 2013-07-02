Рыбак напомнил депутатам, как надо правильно голосовать

В 18.30 в Верховной Раде начнется голосование бюллетенями за кандидатуры на должность членов Высшего совета юстиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.

Председатель Счетной комиссии ВР Владимир Олейник (фракция Партии регионов) напомнил, что в бюллетене должно быть не более трех отметок напротив фамилий 5 кандидатов.

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По его словам, в случае, если отметок будет больше, бюллетень признается недействительным.

Как сообщал УНИАН, на должность членов ВСЮ претендуют: двое судей - Владимир Колесниченко и Виталий Кузьмишин, министр юстиции Александр Лавринович, защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко и народный депутат от ВО “Свобода” Олег Махницкий.