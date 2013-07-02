На место "врадиевского восстания" выехали прокуроры

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области. Как отметил собеседник агентства, местные жители разбили окна в райотделе милиции.

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Что касается задержанных или лиц, получивших повреждения - такой информацией в прокуратуре области не располагают.