На место "врадиевского восстания" выехали прокуроры
00:05, 02 июля 2013Политика
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На место беспорядков, которые подняли жители райцентра Врадиевка Николаевской области, требуя наказания сотрудников милиции, изнасиловавших и избивших местную жительницу, выехали первый заместитель начальника николевской милиции, а также работники прокуратуры области.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области. Как отметил собеседник агентства, местные жители разбили окна в райотделе милиции.
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Что касается задержанных или лиц, получивших повреждения - такой информацией в прокуратуре области не располагают.
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