В Николаевской области, где произошло изнасилование, штурмуют милицию

Об этом на своей Facebook-странице написал Аркадий Корнацкий.

"Просто сейчас более тысячи жителей Врадиевки начали громить местный райотдел милиции. По словам присутствующих на митинге, в дверях милиции люди увидели Евгения Дрыжака, одного из причастных к зверскому избиению и изнасилованию врадиевской женщины Ирины... С появлением Дрыжака в окна отделения полетели камни, яйца и другие предметы. Люди бросились к дверям райотдела, а оттуда милиционеры начали брызгать из газовых баллончиков и стрелять", - написал Корнацкий.

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"Кроме родственников и знакомых Ирины на площадке возле Врадиевской милиции собрались люди, чьих родных и близких пытали в милиции, а также родственники нескольких ребят, которых местные "правоохранители" довели до самоубийства, пытками выбивая явки с повинной в преступлениях, которых они не совершали" , - добавил он.

"По предварительным данным, в ходе столкновения пострадала женщина с ребенком, а у одного из пикетчиков прострелено плечо и нога. Пострадавших отправили в больницу", - цитирует Украинская правда.

"Между тем к месту происшествия подтягивают дополнительные силы милиции и спецподразделения "Беркут".