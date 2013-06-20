Минздрав: Угрозы жизни и здоровью Тимошенко нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед медицинским заведением сказал главный терапевт Министерства здравоохранения Василий Нетяженко.

По теме: Власенко анонсировал дату приезда немецких врачей к Тимошенко

“Угрозы жизни и здоровью нет”, - подчеркнул он.

По словам украинского специалиста, сегодня украинские члены Международной медицинской комиссии предложили Тимошенко провести осмотр, однако она отказалась.

Нетяженко также добавил, что врачи ЦКБ “ Укрзалізниці” еще не получили от немецких лечащих врачей Тимошенко окончательных рекомендаций о дальнейших путях ее терапии. Он также отметил, что по сведениям украинского врача Тимошенко Ирины Фурсы, пациентка не нуждается ни в каких экстренных мероприятиях.

“Врачи ЦКБ еще не получили выводов от немецких врачей. Мы заслушали доклад лечащего врача. Она заверила, что пациентка не нуждается ни в каких экстренных мероприятиях. Ее состоянию здоровья ничто не угрожает”, - сказал Нетяженко.

Он также отметил, что украинские члены Международной медицинской комиссии сегодня ожидали прибытия врачей клиники «Шарите» Аннет Райсхауэр и Карла Макса Айнхойпля, однако “по неизвестным причинам они не прибыли”.

В свою очередь главный нейрохирург Минздрава Евгений Педаченко, отвечая на вопрос, может ли Тимошенко передвигаться, сказал: “Как нам доложили, пациентка сама себя обслуживает”.

Он также уточнил, что украинские члены медкомиссии лично не встречались с Тимошенко и имеют информацию о ней со слов Фурсы.

Педаченко также не ответил прямо на вопрос, получает ли Тимошенко медицинские процедуры.

“10 дней тому назад была обоснована дальнейшая тактика, но до сих пор от немецких врачей не поступили рекомендации”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 июня дочь Тимошенко Евгения заявила, что с 14 июня состояние здоровья ее матери резко ухудшилось, она практически не поднимается.