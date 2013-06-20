Власенко анонсировал дату приезда немецких врачей к Тимошенко

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН, отвечая на вопрос, когда именно может состояться визит немецких врачей.

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“В ближайшие дни, где-то в начале следующей недели. Исходя из того, что сегодня уже, к сожалению, четверг, то есть они реально планировали быть сегодня. Пока еще мы их ожидаем в начале следующей недели”, - сказал Власенко.

Он также опроверг информацию, что к Тимошенко приедет врач, который ранее не занимался ею.

“Это неправда, это некорректная информация. Это будет или Айнхойпль, или Аннет Райсхауер, или доктор Хармс. Кто-то из них. Новый врач? Какой смысл, если есть люди, которые с ней общались, ее наблюдали”, - отметил защитник.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром Власенко сообщил, что в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, в стационаре которой находится Тимошенко, сегодня прибудут ее врачи из берлинской клиники «Шарите».

Позже другой защитник Андрей Кожемякин заявил журналистам, что визит немецких врачей к экс-премьеру по техническим причинам сегодня, вероятнее всего, не состоится.

По его словам, врачи сели в самолет, но самолет не взлетел. Защитник отметил, что не знает, по каким причинам возникла такая ситуация.

17 июня дочь Тимошенко Евгения заявила, что с 14 июня состояние здоровья ее матери резко ухудшилось, она практически не встает.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ.

Она отбывает наказание в Качановской колонии Харькова. В мае 2012 экс-премьер была госпитализирована к ЦКБ «Укрзализныци» из-за проблем со спиной.

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите», которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и предоставить рекомендации относительно продолжения ее реабилитации

В последний раз председатель правления берлинской клиники “Шарите” Карл Макс Айнхойпль посещал Тимошенко 10 июня.