Власенко анонсировал дату приезда немецких врачей к Тимошенко
Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко ожидает, что немецкие врачи из берлинской клиники “Шарите” прибудут к своей пациентке в начале следующей недели.
Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН, отвечая на вопрос, когда именно может состояться визит немецких врачей.
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“В ближайшие дни, где-то в начале следующей недели. Исходя из того, что сегодня уже, к сожалению, четверг, то есть они реально планировали быть сегодня. Пока еще мы их ожидаем в начале следующей недели”, - сказал Власенко.
Он также опроверг информацию, что к Тимошенко приедет врач, который ранее не занимался ею.
“Это неправда, это некорректная информация. Это будет или Айнхойпль, или Аннет Райсхауер, или доктор Хармс. Кто-то из них. Новый врач? Какой смысл, если есть люди, которые с ней общались, ее наблюдали”, - отметил защитник.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром Власенко сообщил, что в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, в стационаре которой находится Тимошенко, сегодня прибудут ее врачи из берлинской клиники «Шарите».
Позже другой защитник Андрей Кожемякин заявил журналистам, что визит немецких врачей к экс-премьеру по техническим причинам сегодня, вероятнее всего, не состоится.
По его словам, врачи сели в самолет, но самолет не взлетел. Защитник отметил, что не знает, по каким причинам возникла такая ситуация.
17 июня дочь Тимошенко Евгения заявила, что с 14 июня состояние здоровья ее матери резко ухудшилось, она практически не встает.
Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ.
Она отбывает наказание в Качановской колонии Харькова. В мае 2012 экс-премьер была госпитализирована к ЦКБ «Укрзализныци» из-за проблем со спиной.
Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите», которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и предоставить рекомендации относительно продолжения ее реабилитации
В последний раз председатель правления берлинской клиники “Шарите” Карл Макс Айнхойпль посещал Тимошенко 10 июня.