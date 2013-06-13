Главное за день: обзор топ-новостей
В Харькове милиционеры подрались с судьей, в Николаеве состоялась очередная акция "Вставай, Украина!", еще один футбольный клуб отказался играть в Премьер-лиге, а Янукович порекомендовал Европе Украину в качестве средства против кризиса.
В Харькове арестованы милиционеры за избиение судьи
Сегодня в Харькове арестовали сотрудников Государственной службы охраны якобы за попытку прекратить хулиганские действия посетителя кафе, которым оказался судья.
В связи с этим министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко обратился к генеральному прокурору Виктору Пшонке с просьбой объективно расследовать причины и обстоятельства инцидента, который произошел вчера в одном из кафе города между сотрудниками Государственной службы охра и судьей районного суда.
Как заявил позже первый заместитель прокурора Харьковской области Владимир Суходубов, задержанные в Харькове работники Государственной службы охраны во время конфликта в ресторане неправомерно применили меры физического воздействия и спецсредства в отношении судьи одного из районных судов Харькова.
Суд не выпустил из-под стражи подозреваемого в убийстве сына Джемилева
Апелляционный суд Крыма отказался изменить меру пресечения Хайсер Джемилеву мероприятие - младшему сыну главы меджлиса крымскотатарского народа, депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева, который подозревается в убийстве друга семьи и находится в следственном изоляторе.
На «Вставай, Украина!» в Николаеве пришли более 2000 человек
Участники акции прошли маршем по главной улице города от областного дома культуры к Каштанового сквера, где происходит оппозиционный митинг. Колонну возглавляли лидеры оппозиционных политических сил - председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок и руководитель парламентской фракции ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк.
Митинг состоялся, несмотря на предыдущие заявления оппозиции о том, что власти во время акции "Вставай, Украина!" хочет перекрыть две улицы под предлогом ремонта, и в Николаев не пускают автобусы с людьми.
Колобов: В 2013 году рост ВВП Украины составит 1-1,5%
В 2013 году рост ВВП Украины составит 1-1,5%, сообщил министр финансов Украины Юрий Колобов, выступая на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners» в Киеве.
Нафтогаз предварительно запланировал объем импорта газа из России на 2014 год
Объем импорта госхолдингом "Нафтогаз Украины" российского газа в 2014 году может составить около 18 млрд кубометров или еще меньше, что фактически повторяет показатель прогнозного баланса газа на 2013 год.
СМИ: Александрия отказалась от участия в Премьер-лиге
На сегодняшнем экстренном совещании руководство ПФК «Александрия» во главе с президентом Сергей Кузьменко, совместно с почетным президентом клуба Николаем Лавренко и руководителями города Александрия и Кировоградской области, решило не принимать предложение ФФУ участвовать в следующем сезоне в Премьер-лиге. Александрия стала уже вторым клубом, отказавшимся от участия в высшем дивизионе.
Премьер Турции выдвинул ультиматум демонстрантам и дал 24 часа
Глава правительства дал манифестантам сутки на то, чтобы покинуть парк Гези и прилегающую к нему площадь Таксим. «Раньше мы не отвечали ударом на удар. Но теперь силы безопасности будут действовать совершенно иначе. Это все закончится в течение 24 часов», - пообещал Эрдоган, не объяснив, однако, что в его понимании означает «иначе».
Янукович считает, что интеграция Украины поможет Европе выйти из кризиса
Президент Украины Виктор Янукович убежден, что интеграция Украины в ЕС будет способствовать экономическому росту Европы. По его мнению, присоединение внутреннего рынка Украины, ее производственных и сельскохозяйственных мощностей в европейское экономическое пространство будет иметь существенное положительное влияние на общеевропейскую экономическую ситуацию.