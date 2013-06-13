Главное за день: обзор топ-новостей

В Харькове арестованы милиционеры за избиение судьи

Сегодня в Харькове арестовали сотрудников Государственной службы охраны якобы за попытку прекратить хулиганские действия посетителя кафе, которым оказался судья.

В связи с этим министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко обратился к генеральному прокурору Виктору Пшонке с просьбой объективно расследовать причины и обстоятельства инцидента, который произошел вчера в одном из кафе города между сотрудниками Государственной службы охра и судьей районного суда.

Как заявил позже первый заместитель прокурора Харьковской области Владимир Суходубов, задержанные в Харькове работники Государственной службы охраны во время конфликта в ресторане неправомерно применили меры физического воздействия и спецсредства в отношении судьи одного из районных судов Харькова.

Суд не выпустил из-под стражи подозреваемого в убийстве сына Джемилева

Апелляционный суд Крыма отказался изменить меру пресечения Хайсер Джемилеву мероприятие - младшему сыну главы меджлиса крымскотатарского народа, депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева, который подозревается в убийстве друга семьи и находится в следственном изоляторе.

На «Вставай, Украина!» в Николаеве пришли более 2000 человек

Участники акции прошли маршем по главной улице города от областного дома культуры к Каштанового сквера, где происходит оппозиционный митинг. Колонну возглавляли лидеры оппозиционных политических сил - председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок и руководитель парламентской фракции ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Митинг состоялся, несмотря на предыдущие заявления оппозиции о том, что власти во время акции "Вставай, Украина!" хочет перекрыть две улицы под предлогом ремонта, и в Николаев не пускают автобусы с людьми.

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Премьер Турции выдвинул ультиматум демонстрантам и дал 24 часа

Глава правительства дал манифестантам сутки на то, чтобы покинуть парк Гези и прилегающую к нему площадь Таксим. «Раньше мы не отвечали ударом на удар. Но теперь силы безопасности будут действовать совершенно иначе. Это все закончится в течение 24 часов», - пообещал Эрдоган, не объяснив, однако, что в его понимании означает «иначе».

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